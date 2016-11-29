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Главная  /  Репортажи  /  Работы по программе "Моя улица" на Покровском бульваре

Работы по программе "Моя улица" на Покровском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:01
  • 18
  • 2

На Покровском бульваре уже начали класть асфальт и тротуарную плитку.

  • 18
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    21:17
    http://www.mskagency.ru/materials/2659672
  • MR_Denis
    21:44
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:15 http://www.mskagency.ru/materials/2659672 21.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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