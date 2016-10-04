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Главная  /  Репортажи  /  Неиссякаемая речка в черте города Братска

Неиссякаемая речка в черте города Братска

Автор:
Anna_Br
Дата публикации:
21:18
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Уже ни первый год, водоканал нашего города не может устранить проблему. А жители г. Братска до сих пор удивляются суммам на оплату за воду. Казалось бы и экономим на воде, лишний раз кран не включаем, а тарифы растут, расход воды тоже не уменьшается. За общегородской перерасход платят жители города. Видимо водоканал ждет пока этот ручеек сам течь прекратит, только вода то из водохранилища, а оно не маленькое.

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