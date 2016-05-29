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Открытие XXIII Российского кинофестиваля "Литературы и Кино"

Автор:
Елена Миленькая
Дата публикации:
21:01
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20 апркля 2017 года по случаю открытия XXIII Российского кинофестиваля «Литературы и Кино» в г.Гатчине прошли ретроспективные показы фильмов, таких именитых кинорежиссёров, к 65 - летию со дня рождения Карена Шахназарова и к 85 - летию со дня рождения Андрея Тарковского. В этот день прошла пресс-конференция с участием талантливейших людей - актриса Татьяна Догилева, сценарист Андрей Эшпай, оператор Сергей Юриздицкий, композитор Алексей Шелыгин и писатель Владислав Отрошенко. Возглавил Читательское жюри Вицепрезидент Академии российской словесности, писатель Сергей Есин. Порадовало торжественное открытие выставок, посвящённых писателю В.Набокову и поэту В.Яшме. Открыл кинофестиваль конкурсный показ, фильм «Искушение». Целый день нас радовали ретроспективными фильмами. Гости кинофестиваля - актёр Гоша Куценко, поэт Александр Гордницкий, актриса Ирина Муравьёва и актриса Евгения Симонова. Церемонию открытия кинофестиваля вели - Алла Милош и Юрий Балтычёв. Спасибо всем учредителям, за участие и вклад в этот замечательный кинофестиваль. Хотелось бы знать, кому в этот раз достанется гран-при Российского кинофестиваля «Литературы и кино» «Гранатовый Браслет»?

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