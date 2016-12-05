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Главная  /  Репортажи  /  В технической библиотеке станции метро «Выставочная» прошла Библионочь

В технической библиотеке станции метро «Выставочная» прошла Библионочь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
21:03
  • 36
  • 2

В технической библиотеки станции метро «Выставочная» прошла Библионочь. Участники Библионочи прочитали отрывки из книг, а также стихи собственного сочинения про метро и не только. После мероприятия, каждому участнику подарили небольшой кусочек от настоящего спиленного рельса, а некоторым достались очень интересные книги. А кто прочитал стихи лично от себя, подарили книгу «Как устроено метро». Любой желающий мог послушать чтение участников. В мероприятии приняли участие не только обычные пассажиры, но и сотрудники Московского метрополитена, а также авторы подарочных книг.

  • 36
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    21:44
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:33 http://www.mskagency.ru/materials/2659674 21.04.17
  • MR_Denis
    21:46
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:33 http://www.mskagency.ru/materials/2659674 21.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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