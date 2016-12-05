В технической библиотеке станции метро «Выставочная» прошла Библионочь
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 21:03
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В технической библиотеки станции метро «Выставочная» прошла Библионочь. Участники Библионочи прочитали отрывки из книг, а также стихи собственного сочинения про метро и не только. После мероприятия, каждому участнику подарили небольшой кусочек от настоящего спиленного рельса, а некоторым достались очень интересные книги. А кто прочитал стихи лично от себя, подарили книгу «Как устроено метро». Любой желающий мог послушать чтение участников. В мероприятии приняли участие не только обычные пассажиры, но и сотрудники Московского метрополитена, а также авторы подарочных книг.
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