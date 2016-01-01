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Главная  /  Репортажи  /  В Челябинске автомобиль перевернулся на трамвайных путях

В Челябинске автомобиль перевернулся на трамвайных путях

Автор:
alex_kalashnikov
Дата публикации:
13:31
  • 17
  • 1

Первые минуты после ДТП, насколько известно все остались живы.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    21.04 22:36
    Уважаемый автор, добавьте, пожалуйста, подробностей ДТП. Спасибо.
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