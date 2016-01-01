Подтопление деревни Рязановка в Башкортостане

Автор: Василий Зайцев Дата публикации: 21:47

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Подтопление улицы Куровская в деревне Рязановка Республики Башкортостан. В следствии отсутствия обволовки улицы от поймы речки, неоднократно складывается ситуация с подтоплением всей улицы. Однако районная администрация бездействует на протяжении нескольких лет не только игнорируя постоянный просьбы отсыпать отвод воды , но так же не оказывая никакую помощь пострадавшим жителям в результате подтопления.