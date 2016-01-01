В культурном центре «Москвич» на юго-востоке столицы прошёл полуфинал «Соло 01»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21.04 22:40

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На юго-востоке Москвы, в культурном центре «Москвич» прошёл полуфинал вокального конкурс-фестиваля в честь пожарных и спасателей МЧС России, посвященный Дню пожарной охраны России «Соло 01». Юные участники и участницы спели на сцене российские композиции. В конце мероприятия были определены несколько участников, которые вошли в финал: Мерзлякова Елизавета, Делипавлова Теодора, Чистякова Василиса, Левочкина Валерия и Рафеева Полина. Финалисты выступят 29 апреля на сцене в парке Кузьминки, где и состоится финальный этап и гала-концерт.