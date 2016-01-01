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В Темрюкском районе Краснодарского края канализационные стоки загрязнили Бугазский лиман и Черное море

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
21.04 22:58
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Жители поселка Веселовка Темрюкского района Краснодарского края уже несколько лет подряд загрязняют Бугазский лиман. Все дело в том, что когда-то существовавшие очистные сооружения, коллектор и насосная станция разорены и разграблены. В итоге все отходы жизнедеятельности, то есть канализационные стоки, бегут прямиком в водоем, а из него и в Черное море. Очистные, коллектор и насосная станция прекратили свое существование в 2012 году. С того времени и продолжается загрязнение. Жители жалуются, что лиман за эти годы превратился в выгребную яму. В воду невозможно войти из-за липкой черной субстанции у берега, а в округе тяжело находиться из-за жуткого зловонья. Местные винят во всем главу Новотаманского поселения Вячеслава Лаврентьева, который в 2012 году принял решение ликвидировать очистные сооружения. Коллектор, по словам местных жителей, забился, и вместо того, чтобы его почистить, решили просто закрыть. Лаврентьев пообещал построить новый, но его как не было, так и нет.

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