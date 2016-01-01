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Разбитые дорожки на дворовой территории посёлка Давыдова Орехово-Зуевского района Московской области

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
01:39
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На протяжении 6 лет, жители дома №10, всего лишь одного дома, просят Администрацию Давыдова Орехово -Зуевского района Московской области сделать, дорожку для подъезда к их дому, к которому даже не всегда может проехать Скорая Помощь, особенно в зимний период. А сейчас она боится проехать и проколоть колёса торчащей арматурой развалившегося бордюра, однако Администрация упорно не желает слышать жителей и продолжает бездействовать и это противостояние длится на протяжении 6-ти лет, а вопрос всего-то каких-то 100 метров .


Два года назад по заказу Администрации Давыдова Орехово-Зуевского района Московской области Дорожная служба, выиграв конкурс, стала делать пешеходные дорожки и, не доделав до конца, бросила и забыла про них. Жители обращаются в Администрацию, чтобы доделали пешеходную дорожку, однакоона на просьбы жителей не реагирует и продолжает бездействовать, а дорожная служба, получив деньги за выполнение контракта в полном объёме, к этому вопросу возвращаться не собирается.

Как в Давыдово Дорожники делают пешеходные дорожки!. Видео 1

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