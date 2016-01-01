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Главная  /  Репортажи  /  Плохое состояние дорог в поселке Тальменка в Алтайском крае

Плохое состояние дорог в поселке Тальменка в Алтайском крае

Автор:
aivaz-7
Дата публикации:
13:22
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Четыре года назад был произведён ремонт дороги по ул. Социалистическая до школы номер 2. Из-за опрессовки газовой трубы возле домов 58, 59, работа была преостановлена. Асфальт за последующие 4 года так и не доложили до ул. Заправочная. От перекрёстка ул социалистическая и новая как видно на видео почти невозможно проехать до ул заправочная. Неоднократно обращались в устном виде в поселковый совет, но результата нет!

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