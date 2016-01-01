Плохое состояние дорог в поселке Тальменка в Алтайском крае
- Автор:
- aivaz-7
- Дата публикации:
- 13:22
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- 17
Четыре года назад был произведён ремонт дороги по ул. Социалистическая до школы номер 2. Из-за опрессовки газовой трубы возле домов 58, 59, работа была преостановлена. Асфальт за последующие 4 года так и не доложили до ул. Заправочная. От перекрёстка ул социалистическая и новая как видно на видео почти невозможно проехать до ул заправочная. Неоднократно обращались в устном виде в поселковый совет, но результата нет!
- 17
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