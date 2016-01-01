Люки, которые лучше не пропускать между колес. Состояние дорог Тамбова

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 10:40

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Дорога была перекрыта еще в мае текущего года из-за ремонтных работ на коллекторе. Вследствие движения грунта, которое обнаружили в процессе замены коллектора, перекрытие, которое изначально планировалось на две недели, затянулось на неопределенный срок. Впоследствии при закрытии перекрестка улиц Бориса Васильева и Чичканова неудобства коснулись и пассажиров общественного транспорта - сразу несколько автобусов и троллейбусов поменяли свои маршруты. Данный перекресток официально открыли только 28 ноября. Запрещающих знаков по улице Бориса Васильева нет, и даже несмотря на плачевное состояние отсутствие асфальта и огромные выпирающие люки здесь проходит большой поток автомобилей за день.