Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Люки, которые лучше не пропускать между колес. Состояние дорог Тамбова

Люки, которые лучше не пропускать между колес. Состояние дорог Тамбова

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
10:40
  • 18
  • 0

Дорога была перекрыта еще в мае текущего года из-за ремонтных работ на коллекторе. Вследствие движения грунта, которое обнаружили в процессе замены коллектора, перекрытие, которое изначально планировалось на две недели, затянулось на неопределенный срок. Впоследствии при закрытии перекрестка улиц Бориса Васильева и Чичканова неудобства коснулись и пассажиров общественного транспорта - сразу несколько автобусов и троллейбусов поменяли свои маршруты. Данный перекресток официально открыли только 28 ноября. Запрещающих знаков по улице Бориса Васильева нет, и даже несмотря на плачевное состояние отсутствие асфальта и огромные выпирающие люки здесь проходит большой поток автомобилей за день.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
10:39 | Убитые Дороги
Обещанного три года ждут. Участок дороги не построили
16 0
10:35 | Убитые Дороги
Глинистые дороги в селе Селезни Тамбовской области
67 0
18.03 20:54 | Sergey22334
Состояние дорог в Тамбове