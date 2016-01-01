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Главная  /  Репортажи  /  Глинистые дороги в селе Селезни Тамбовской области

Глинистые дороги в селе Селезни Тамбовской области

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
10:35
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На улице Зеленой дорога в непроезжем состоянии, скорая помощь не может добраться. Больных приходится доносить до кареты скорой помощи на руках. Улица охватывает более 100 домов. Всего в селе проживает более 2000 человек. Улица Зеленая является единственным подъездным маршрутом к домам граждан. Жители собственными силами пытаются ремонтировать, подсыпая камни, уголь и сухой навоз. Резиновые сапоги здесь основная обувь. Администрация района проблему игнорирует.

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