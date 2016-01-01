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Соревнование по одеванию БОП огнеборцами в Якутии

Автор:
Кыргыдаец
Дата публикации:
13:13
  • 16
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Соревнование по одеванию БОП (боевая одежда пожарного) проходят в городе Вилюйск.

  • 16
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Комментарии (0)

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