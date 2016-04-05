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В Александрии туристов на отдыхе сопровождает вооруженная полиция

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
12:10
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В египетском городе Александрия туристов на отдыхе сопровождает полиция. Об этом сообщает наш соотечественник Александр Копылов. Меры безопасности были введены для сопровождения туристов в связи с террористической угрозой на территории Египта. Президент страны ввел режим чрезвычайного положения на 3 месяца.
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