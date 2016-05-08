Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плохое состояние дорог в Туймазах в Башкирии

Плохое состояние дорог в Туймазах в Башкирии

Автор:
RustamKa660
Дата публикации:
14:59
  • 11
  • 0

Просто ужасное состояние проезжей части в населенном пункте Туймазы в Башкирии.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
13:22 | samara
Ямы и провалы асфальта на тротуаре в Самаре
17 0
13:22 | aivaz-7
Плохое состояние дорог в поселке Тальменка в Алтайском крае
58 0
21.04 21:47 | Василий Зайцев
Подтопление деревни Рязановка в Башкортостане
589 0
08.05.2016 19:33 | Chezhin
Флешмоб ко Дню Победы «Катюша» прошёл в Республике Башкортостан