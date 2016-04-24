Открытие мотосезона в байк-центре "Ночные волки"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:05

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22 апреля в столице состоялось ежегодное открытие мотосезона "Ночными волками" . Это событие ознаменовало традиционный заезд байкеров. В полдень колонна от московского байк-центра на улице Нижние Мневники проследовала на территорию "Крокус Экспо". Там состоится праздник, посвященный безопасности дорожного движения. Следующая точка маршрута — смотровая площадка Воробьевых гор, где пройдет концерт. Завершится всё уже ночью в том же байк-центре. В концертной программе примут участие группы: Монгол-Шудан, Манго-Манго, Моральный кодекс, а также Шоу спецэффектов от команды Московского Байк-Центра.