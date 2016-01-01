Пожар площадью 100 кв. метров ликвидирован в складском помещении на востоке столицы

Автор: denis947 Дата публикации: 16:32

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14:36 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Алексея Дикого, д. 3. Со слов администрации объекта людей и газовых баллонов внутри быть не должно. Во время тушения пожара проводилось вскрытие кровли, пожар ликвидирован в 15:30. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Никто не пострадал.