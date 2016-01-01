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Обзор погоды в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:05
  • 32
  • 2

В столице установилась пасмурная погода. Идут кратковременные дожди и дует ветер.

  • 32
  • 2

Комментарии (2)

  • MRSlava
    17:16
    Уважаемый автор, совет на будущее - телефон во время видеосъёмки нужно держать горизонтально. )))
  • tim777
    17:28
    MRSlava: :)))))))) Я больше так не буду!
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