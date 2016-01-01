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Ремонт дорог в Самаре во время дождя

Автор:
Фома Степной
Дата публикации:
18:10
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  • 0

На улице дождь, но это не сдерживает рабочих, ведь они исправляют проблемные участки, по гарантии.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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