Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве во время дождя укладывают асфальт

В Москве во время дождя укладывают асфальт

Автор:
anastasssia913
Дата публикации:
17:19
  • 15
  • 0

На проспекте Андропова в дождь укладывают асфальт.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 2
17:05 | tim777
Обзор погоды в Москве
888 2
21.04 02:59 | denis947
Полицейский автомобиль попал в серьезное ДТП на 28 км МКАД: пострадали двое
20 0
14:59 | RustamKa660
Плохое состояние дорог в Туймазах в Башкирии
27 0
20.04 21:45 | europeanm
В Ковылкино во время снега укладывали асфальт