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Ямочный ремонт асфальтового покрытия в городе Калининграде

Автор:
Vados_21w
Дата публикации:
23:08
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В субботу в 9:00 начались работы по ямочному ремонту по улице Пехотной в Калининграде. Всю ночь лил дождь. Итог на видео.

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