Пожар охватил 200 кв. метров строения в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:31

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Загорелось строение в поселке Ватутинки. Пожар заметили прохожие. Очевидцы сообщили в пожарную охрану о том, что из-под крыши дома идет дым. Первый пожарный расчет прибыл к месту через 10 минут. К этому моменту уже происходило открытое горение кровли и чердака. Спустя несколько минут поднялся сильный ветер и огонь охватил все строение. На место дополнительно были высланы три пожарных расчета и поливомоечная техника. Трудностей в тушении у пожарных не возникло. Рядом с горящим строением протекает река, откуда был организован забор воды при помощи гидронасоса. Некоторое время сохранялась угроза распространения огня на сухостой и траву, однако благодаря оперативным действиям пожарного караула 42 ПЧ и 301 ПСО этого удалось не допустить. На ликвидацию возгорания ушло 2.5 часа. Пострадавших нет.