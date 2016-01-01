Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 20:31

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В деревне Власьево загорелась бревенчатая баня на территории частного домовладения. Пожар начался внутри, когда хозяин отошел на участок. За короткое время огонь охватил всю внутреннюю часть бани. Когда хозяин увидел как из окон стал вырываться огонь, то стал пробовать потушить возгорание самостоятельно. Однако поднялся сильный ветер и пламя уже вырвалось наружу. Пока пожарные были в пути, огонь перекинулся на соседний частный дом. Создалась угроза еще двум домам, которые стоят рядом. Ситуацию осложнило то, что пожарный расчет Троицкого округа в момент вызова был занят тушением другого аналогичного возгорания неподалеку. Свободных расчетов не было. Тогда на помощь Москве пришли пожарные 258 ПЧ из города Подольск. Однако оба строения уже были полностью в огне и начали взрываться газовые баллоны. На место происшествия были стянуты пожарные Новой Москвы, пожарные из южного, северо-западного и юго-западного округов. Пока тушили возгорание, за всем наблюдал хозяин сгоревшей бани. В какой-то момент мужчине стало плохо с сердцем от пережитого и ему срочно была вызвана бригада медиков. После оказания медицинской помощи, мужчину отпустили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет.