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Сход лавины в горах Магаданской области

Автор:
Дмитрий Костин
Дата публикации:
02:50
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Снегоходчики катались в горах Магаданской области и сверху внезапно начала сходить лавина, никто не пострадал.

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