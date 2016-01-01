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Главная  /  Репортажи  /  Поселок Магдагачи в Амурской области завалило снегом

Поселок Магдагачи в Амурской области завалило снегом

Автор:
lilv2110
Дата публикации:
06:45
  • 3
  • 0

Зимние вещи в этом году убирать не придется )))

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

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