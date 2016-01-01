Состояние дорог в Ялте

Автор: vitvjach Дата публикации: 06:45

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Настоящим сообщаю Вам о нарушении федерального законодательства РФ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и нарушении законных прав граждан РФ (участников дорожного движения). «23» апреля 2017г. мною на территории дороги по адресу: г. Ялты, пересечение улицы Халтурина 28 корпус 1 и улицы Тимирязева, были обнаружены многочисленные повреждения дорожного покрытия, размеры каждого из которых превышают нормативы, установленные ГОСТ Р 50597-93, и которые могут представлять серьёзную опасность для дорожного движения.