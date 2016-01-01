Московская международная выставка техники для активного отдыха «МОТО ВЕСНА - 17»

Автор: Leobr Дата публикации: 11:28

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Московская международная выставка техники для активного отдыха «МОТО ВЕСНА - 17» проходит 21 - 23 .04.2017 г. в павильйонах 2 и 11, а перед ними разные соревнования и музыкальные выступления. Не имея времени посетить всё это, показываю уличную часть подготовки. На площади можно увидеть и ретроавтомобили. По моей просьбе каскадер Сергей Серегин из "Domino Trial Show"показал некоторые номера мототриала - кто успеет сегодня, то сможет это увидеть с 12.30. Подробнее саму выставку хорошо показано коллегой https://www.mreporter.ru/reports/183507 . Вижу вот и репортажи с самого шоу.