Апрельская зима в Крыму
- Автор:
- Алексей Вогников
- Дата публикации:
- 11:37
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- 26
Зима пришла в Крым как всегда неожиданно в конце апреля.
- 26
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Зима пришла в Крым как всегда неожиданно в конце апреля.
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