Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Зеленая весна" - субботник 22 апреля в Сокольниках

"Зеленая весна" - субботник 22 апреля в Сокольниках

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:35
  • 26
  • 0

Совсем рядом и даже буквально пересекаясь с Международной выставкой "Мото-весна - 17" - в парке Сокольники" проводился субботник "Зеленая весна". Все организовано на высоком уровне - перед началом работ по высадке кустарников и саженцев деревьев - на эстраде выступали музыкальные группы, для младших возрастов проводились разные конкурсы. Отличались участники субботника и их организаторы от прочих посетителей парка ярко-белыми нарядами, аналогично заметны были и многочисленные байкеры - у них своя униформа. Парк принимает весну.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
13:50 | Leobr
"Музыка в метро" - выступление музыкальных коллективов
19 0
13:07 | Artem_077
На востоке столицы периодически срывается снег
21 0
11:28 | Leobr
Московская международная выставка техники для активного отдыха «МОТО ВЕСНА - 17»
52 1
13.04 13:54 | mreportertv
Окрестности мемориального комплекса в Волгограде превращаются в свалку