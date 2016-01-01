"Зеленая весна" - субботник 22 апреля в Сокольниках

Автор: Leobr Дата публикации: 11:35

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Совсем рядом и даже буквально пересекаясь с Международной выставкой "Мото-весна - 17" - в парке Сокольники" проводился субботник "Зеленая весна". Все организовано на высоком уровне - перед началом работ по высадке кустарников и саженцев деревьев - на эстраде выступали музыкальные группы, для младших возрастов проводились разные конкурсы. Отличались участники субботника и их организаторы от прочих посетителей парка ярко-белыми нарядами, аналогично заметны были и многочисленные байкеры - у них своя униформа. Парк принимает весну.