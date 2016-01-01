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Главная  /  Репортажи  /  Холодная погода в Крыму. Видео из Симферополя

Холодная погода в Крыму. Видео из Симферополя

Автор:
KUMEC1973
Дата публикации:
11:35
  • 24
  • 0

опять зима . уже не смешно

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

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