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То град, то солнце - такая погода в столице 23 апреля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:08
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Столичные синоптики предупредили о сохранении шквалистого ветра в воскресенье. С 10:00 до 21:00 в Москве сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. Небо то затягивают тучи и падают льдинки, то светит солнце. Гидрометцентр России уточняет, что порывы юго-западного и западного ветра в Москве могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье не превысит 5-7 градусов. В субботу в Москве за несколько часов выпало 7 мм осадков или 16% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.

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