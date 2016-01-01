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Шёл 78 день февраля или 23 апреля в Крыму

Автор:
vyacheslav.sapak
Дата публикации:
13:14
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Сильный и неожиданный снегопад в Симферополе в Крыму в середине весны.

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