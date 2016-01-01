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Состояние дорог в Архангельске в районе Соломбалы

Автор:
Vadikarh
Дата публикации:
15:02
  • 27
  • 2

Архангельск, Кемский посёлок, Соломбала. Состояние дорог.

  • 27
  • 2

Комментарии (2)

  • Vadikarh
    15:44
    Производим атомный флот,а дороги развалены на атомы!
  • Vadikarh
    16:50
    Архангельск, Кемский посёлок,город, дороги в ямах,залитых водой.Люди "бедные"вынуждены скакать по обочинам,подвергаясь риску упасть,попасть под машину,быть обрызганым,ходят с ведрами за водой на колонки,разливают,матеряться!Прошёл Арктический форум!Ворота Арктики.Старейший порт севера.Столица Севера!Не стыдно господину Губернатору!А туристы как же деревянный Архангельск. Столица Поморья!Коковин "Детство в соломбале" не так описывал.Может губернатор оплатит мне ремонт машины или внедорожник купит,за свой счёт!Глядишь и дороги делать будут как в Москве?)Я оптимист! ;-)Борись Орлов за Север!!!Бог в помощь!
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