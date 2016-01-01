В Москве опасные и убитые дороги ЕСТЬ!
- Автор:
- Убитые Дороги
- Дата публикации:
- 14:59
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Москва. Асфальтовая дорога по ул. Щибровская и далее грунтовая дорога со стороны Чечёрского проезда. Большие разрушения покрытия, ямы и опасная обочина. Дорога слишком узкая. Знаки ограничения скорости на опасном участке не выставлены. Здесь ежедневно проезжает большой потом автомобилей, в том числе машины скорой помощи. ДТП на этой дороге происходят регулярно. Дорога набрала больше всего голосов на "Карте убитых дорог". Чиновники пообещали провести аварийный ямочный ремонт в течение 12 часов, а дорогу добавить в планы ремонта на 2017 год.
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