В Москве опасные и убитые дороги ЕСТЬ!

Автор: Убитые Дороги Дата публикации: 14:59

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Москва. Асфальтовая дорога по ул. Щибровская и далее грунтовая дорога со стороны Чечёрского проезда. Большие разрушения покрытия, ямы и опасная обочина. Дорога слишком узкая. Знаки ограничения скорости на опасном участке не выставлены. Здесь ежедневно проезжает большой потом автомобилей, в том числе машины скорой помощи. ДТП на этой дороге происходят регулярно. Дорога набрала больше всего голосов на "Карте убитых дорог". Чиновники пообещали провести аварийный ямочный ремонт в течение 12 часов, а дорогу добавить в планы ремонта на 2017 год.