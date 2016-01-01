Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве опасные и убитые дороги ЕСТЬ!

В Москве опасные и убитые дороги ЕСТЬ!

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
14:59
  • 21
  • 0

Москва. Асфальтовая дорога по ул. Щибровская и далее грунтовая дорога со стороны Чечёрского проезда. Большие разрушения покрытия, ямы и опасная обочина. Дорога слишком узкая. Знаки ограничения скорости на опасном участке не выставлены. Здесь ежедневно проезжает большой потом автомобилей, в том числе машины скорой помощи. ДТП на этой дороге происходят регулярно. Дорога набрала больше всего голосов на "Карте убитых дорог". Чиновники пообещали провести аварийный ямочный ремонт в течение 12 часов, а дорогу добавить в планы ремонта на 2017 год.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
16:26 | Sargo
На северо-востоке Москвы идет снег с дождем
28 2
15:02 | Vadikarh
Состояние дорог в Архангельске в районе Соломбалы
17 0
14:59 | Михаил Шаромов
Разбитые дороги Кирова
15 0
14:54 | Аноним
Дороги в республике Марий Эл
25 0
22.04 13:22 | aivaz-7
Плохое состояние дорог в поселке Тальменка в Алтайском крае