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Пал травы в Красноярском крае

Автор:
cameraman
Дата публикации:
14:59
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Пал травы рядом с населенным пунктом. В период запрета использования открытого огня.

  • 27
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Комментарии (0)

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