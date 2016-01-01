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Разбитые дороги Кирова

Автор:
Михаил Шаромов
Дата публикации:
14:59
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В Кирове вот уже больше года в ужасном состоянии находится улица Кольцова. Из-за ям водителям транспорта приходится проявлять мастерство, как на трассе слалома. Ямы были засыпаны щебенкой, но такой вид ремонта дал только временные результаты. По данной улице проходят четыре маршрута общественного транспорта. Водителям автобусов, в отличие от обычных автомобилистов, приходится испытывать все "прелести" такого преодоления препятствий многократно в течение всей рабочей смены. Да и технике такие испытания вряд ли идут на пользу.

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