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Работы по благоустройству Якиманской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:58
  • 21
  • 2

В районе Якиманка начались работы по благоустройству в рамках проекта "Моя улица". Движение транспорта частично ограничено.

  • 21
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    16:08
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:02 http://www.mskagency.ru/materials/2659846 23.04.17. Ссылка на портал добавлена.
  • MR_Denis
    16:09
    Видео с телефона - это гуд!, но тряска рук и отсутствие хорошего стаба - минус.
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