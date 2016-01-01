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От метро "Домодедовская" бесплатные автобусы довозят пассажиров до Домодедовского кладбища

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:47
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В праздник "Красная горка", от станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища и обратно, пассажиров довозят бесплатные экспресс-автобусы №510э. Специально для транспорта закрыт дублёр Каширского шоссе. Всего на этот маршрут выпущено около 200 автобусов "Мосгортранса". Каждые 2 минуты автобусы отъезжают от метро до кладбища.

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