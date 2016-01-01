Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Погода в Крыму. Осадки в Симферополе

Погода в Крыму. Осадки в Симферополе

Автор:
Romario
Дата публикации:
15:47
  • 17
  • 0

Снег в Крыму, в конце апреля я ещё не видел.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
16:42 | Вася Лебедев
Открытие купального сезона в Марий Эл
12 0
16:42 | koreckiy-wowa
Снег в апреле в Феодосии
10 0
16:26 | facebook1407272002627059
Село Пионерское под Симферополем засыпало снегом
20 0
15:35 | artemkubik
Снег в Симферополе