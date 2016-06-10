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Рефрижераторное вагонное депо "Подмосковная", обслуживающее поезда "Ласточка"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:00
  • 18
  • 1

Рефрижераторное вагонное депо "Подмосковная", обслуживающее поезда "Ласточка".

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    16:05
    Уважаемый автор, видеоряд и синхрон отличные, но зрителю хотелось бы видеть еще и хотя бы небольшой текст-пояснение. Что делают в депо, где ездят эти поезда и т. д. Спасибо.
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