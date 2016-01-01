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Открытие купального сезона в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
16:42
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20 апреля в республике выпал снег. Высота сугробов составила 30 см. Но и в этом нашлись свои плюсы.

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Комментарии (0)

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