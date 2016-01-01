Работы по благоустройству на Зубовском бульваре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:26

16

16 0

На Зубовском бульваре начались работы по программе "Моя улица". Рабочие снимают брусчатку, проход к метро и остановке общественного траспорта сужен.