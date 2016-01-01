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Работы по благоустройству на Зубовском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:26
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На Зубовском бульваре начались работы по программе "Моя улица". Рабочие снимают брусчатку, проход к метро и остановке общественного траспорта сужен.

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