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Детские домики на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:25
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Для детей на Новом Арбате установили конструктор-домики, из которых можно что-то интересное выстроить, и уменьшенные модели Большого театра и Кремля.

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