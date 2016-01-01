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Снег в Крыму

Автор:
Аня Дурбайло
Дата публикации:
18:49
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Снегопад 23 апреля 2017 г. В Симферопольском р-не

  • 17
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