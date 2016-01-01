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Подготовка к весеннему сезону на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:31
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На Поклонной горе к 9-му мая выложили из цветов даты начала и оканчание войны, уже скоро цвет распустятся. 1 мая запустят живые часы с надписью "Москва".

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