Подготовка к весеннему сезону на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:31

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На Поклонной горе к 9-му мая выложили из цветов даты начала и оканчание войны, уже скоро цвет распустятся. 1 мая запустят живые часы с надписью "Москва".