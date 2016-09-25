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Проблемные пешеходные переходы для инвалидов-колясочников в городе Самаре

Автор:
dvr13
Дата публикации:
23.04 23:55
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Неудобство на пешеходном переходе испытывают инвалиды-колясочники города Самары.

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