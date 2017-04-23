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Снег в Симферополе 23.04.17.

Автор:
vanessa
Дата публикации:
18:27
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23 апреля, Симферополь (Крым), 4 градуса тепла и идет снег

  • 11
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Комментарии (0)

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