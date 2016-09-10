Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Отдыхающие кормят белку в Измайловском парке

Отдыхающие кормят белку в Измайловском парке

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:44
  • 21
  • 0

Отдыхающие кормят белку в Измайловском парке. Кормят с рук - все к этому привыкли - и белки и люди.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
18:47 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 23 апреля
47 0
02.04 20:33 | kozyulin
Бельчата познают мир, пока мама-белка убегает за кормом
98 0
10.09.2016 14:17 | Artem_077
Праздничные мероприятия в честь дня города Москвы проходят в Измайловском парке