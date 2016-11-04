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В Чувашии прошёл республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады школьников

Автор:
Ирина Беликова
Дата публикации:
19:35
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В Чувашии прошёл республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады школьников.

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