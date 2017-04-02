Скорая помощь перевернулась в результате ДТП в Донской Тульской Области

Автор: Справедливый Донской край Дата публикации: 19:37

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Днем 23 апреля, на выезде из города Донской Тульской области, неподалеку от местной городской больницы перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи. По имеющейся на настоящий момент информации, причиной опрокидывания УАЗ стало столкновение с автомобилем Kia. ДТП произошло на ул. 30 лет Победы. Предполагается, что автомобиль скорой медицинской помощи следовал с включенным проблесковыми маячками. В результате автоаварии пострадали два пассажира УАЗа. Водителю автомобиля УАЗ госпитализация не потребовалась. Больной которого везли в больницу в коме, в реанимации пришел в себя